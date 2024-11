Il presidente della Regione Liguria Bucci in visita alla nave Diciotti della Guardia costiera

Genova. Visita questa mattina del Presidente della Regione Liguria Marco Bucci alla Nave Diciotti, unità d’altura multiruolo della classe ammiraglia della Guardia Costiera, che in questi giorni è rimasta ormeggiata alla banchina di Ponte Doria ponente, presso le Stazioni Marittime del porto di Genova, a disposizione per le visite dei partecipanti al Salone Orientamenti.

Accolto dal Comandante del Porto di Genova e Direttore Marittimo della Liguria, Ammiraglio Piero Pellizzari, e dal Comandante della Diciotti, Capitano di Fregata Antonello Fava che lo hanno accompagnato per tutta la visita, il Presidente ha visionato i locali e la strumentazione in uso per le attività di pattugliamento.

