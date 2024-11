M5S: “Amministrazione Ponzanelli continua a mostrare preoccupante incapacità di pianificazione”

“Il Movimento 5 Stelle denuncia con forza l’approccio dilettantesco dell’amministrazione Ponzanelli nella gestione della viabilità cittadina, emerso chiaramente con la vicenda dei parcheggi in Piazza Vittorio Veneto. La scelta di riservare dieci stalli al personale della Polizia Locale, poi revocata, è l’ennesima dimostrazione di una politica amministrativa improvvisata e distante dai reali bisogni della comunità”. Lo si legge in un intervento di Federica Giorgi, coordinatore provinciale del Movimento. “Questa amministrazione continua a mostrare una preoccupante incapacità di pianificazione, procedendo a colpi di ordinanze frettolose che poi devono essere rettificate sotto la pressione del malcontento cittadino. Non si governa una città con decisioni impulsive e senza il necessario confronto con chi quella città la vive ogni giorno – prosegue l’ex capogruppo pentastellata a Palazzo civico -. Mancano una visione e una strategia complessiva sulla viabilità e sulla gestione dei parcheggi. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: decisioni incoerenti che creano disagio e confusione. Una manutenzione insufficiente dei parcheggi esistenti come quello di Porta Parma, lasciati in condizioni inadeguate per residenti e visitatori. Assenza di interventi strutturali e duraturi per migliorare la mobilità e la qualità della vita dei cittadini”.

“La revoca dell’ordinanza non basta a coprire un errore che si poteva evitare con una gestione più attenta e consapevole – prosegue Giorgi -. Chiediamo un piano organico e trasparente per la viabilità e i parcheggi, costruito ascoltando i cittadini e basato su dati e necessità reali; una programmazione seria, che eviti il ripetersi di decisioni affrettate e di dubbia utilità; interventi immediati per migliorare la gestione degli spazi di sosta già esistenti, garantendo condizioni adeguate e funzionali”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com