Archiviata l’inchiesta contro il sindaco di Portofino Matteo Viacava, accusato di un presunto “abuso d’ufficio”; reato abrogato. Difeso dall’avvocato Pasquale Tonani, è stato Maurzio Raggio, noto per il suo legame con Maria Vacca vedova Agusta; un suo progetto per costruire a Portofino un autosilo sarebbe stato bloccato dal Puc per salvaguardare un capannone gestito da Giacomo Viacava padre del sindaco.

