Rete pace e disarmo: “Basi blu, unica cosa chiara è prospettiva espansione investimenti militari. Necessario dibattito pubblico partecipato”

Progetto “Basi blu” tema del 123° presidio “Se vogliamo la Pace prepariamo la Pace”, organizzato dalla Rete spezzina pace e disarmo per lunedì 18 novembre alle 17 in Piazza Mentana alla Spezia. “Il processo decisionale da parte delle istituzioni preposte è avvenuto/avviene nella totale assenza di trasparenza – affermano dalla Rete -. Accesso, chiarezza e disponibilità delle informazioni anzitutto. Ed in totale assenza di confronto con la comunità cittadina, confronto che dovrebbe essere previsto anche, ma non solo, in ragione dell’importante investimento. Per la base militare spezzina è previsto uno stanziamento di 354 milioni di euro, cifra davvero significativa di pubblico denaro. Potrebbe certamente questa cifra essere spesa diversamente. Quale giovamento per la collettività a fronte di una spesa così ingente? La documentazione indica che nessun beneficio si realizza dal punto di vista del risanamento ambientale, nessuno sul versante dell’incremento occupazionale, nessuna forma più complessiva di recupero e riorganizzazione dell’area abbandonata dell’Arsenale. Risulta chiara solamente la prospettiva di una precisa espansione degli investimenti militari entro uno scenario internazionale che alimenta la corsa al riarmo, a detrimento di spese significative per il welfare, per il bene comune”.

“Diversamente pensiamo sia necessario un processo trasparente ed un piano strategico per le aree militari oggi inquinate, abbandonate e non utilizzate – prosegue la nota della Rete spezzina pace e disarmo -. Una complessiva riorganizzazione, bonifica, recupero e restituzione delle stesse alla città. Pensiamo a spazi sociali, pubblici, a prospettive di occupazione innovativa che si inseriscano in una più ampia riflessione sul modello di sviluppo del territorio. Alla valorizzazione dei beni artistico/culturali presenti e purtroppo dimenticati perché collocati oltre l’invalicabile muro. Pensiamo ad un accesso al mare reso finalmente possibile. Affinché queste istanze vengano ascoltate riteniamo urgente chiedere la realizzazione di un dibattito pubblico partecipato che renda ragione delle caratteristiche, dei costi, degli impatti del progetto Basi blu e che accolga possibili alternative. In tal senso il dibattito pubblico è uno strumento innovativo di partecipazione dei cittadini che può consentire di accrescere la qualità, la comprensione e la condivisione degli indirizzi individuati dalle pubbliche amministrazioni tenendo conto del parere di tutti i soggetti interessati. Rivendichiamo il diritto di esprimere la nostra presenza critica e di contribuire alla riformulazione di scelte che ci riguardano e riguardano il futuro della città”.

