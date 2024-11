San Terenzo e la Scorza ricordano i parroci arrestati e torturati nel 1944

Martedì 21 novembre 1944 ben otto sacerdoti della diocesi di Luni venivano arrestati, in circostanze diverse, dalla polizia fascista della Repubblica sociale e incarcerati dapprima alla Spezia e poi a Genova, nel carcere di Marassi. Sarebbero stati liberati, dopo indicibili sofferenze personali e vere e proprie torture, soltanto il 30 marzo 1945, a meno di un mese dalla fine della guerra, in seguito a una serie di decisi interventi sulle autorità tedesche da parte dell’arcivescovo genovese cardinale Pietro Boetto. Questi i loro nomi: don Giovanni Bertoni, parroco di Migliarina; padre Pio Rosso, domenicano, parroco di Mazzetta; don Giuseppe Pieroni, cappellano del Felettino; don Bruno Duchini, parroco di San Venerio; don Dinisio Bruzzo, parroco del Limone; don Antonio Mori, parroco di Nostra Signora della Salute; don Mario Scarpato, parroco di Pagliari; don Mario Devoto, parroco di San Terenzo al mare. Sabato prossimo, nell’ottantesimo di quell’evento, due iniziative di ricordo si tengono a San Terenzo al mare e a Nostra Signora della Salute, per iniziativa delle rispettive parrocchie. A San Terenzo venerdì sera alle 18 il parroco don Luca Gualdi celebrerà una Messa a suffragio di don Devoto. Il giorno seguente, sabato, alle 16, nella sala parrocchiale “Itala Mela”, sarà presentata e distribuita una edizione a stampa del libro scritto da don Devoto dopo la sua liberazione e già pubblicato, a suo tempo, nel volume “Sacerdoti cattolici nella Resistenza”. L’iniziativa è curata da Riccardo Bonvicini. Sempre sabato, nel teatro parrocchiale di Nostra Signora della Salute, in via della Scorza 3, si terrà alle 17.30 l’iniziativa dal titolo “Ricordati !”. Dopo l’introduzione del parroco don Francesco Vannini, ci saranno alcune testimonianze ed un intervento di carattere storico di Egidio Banti, cui potrà seguire un dibattito. Tutti sono invitati ad intervenire per fare memoria di quella drammatica vicenda.

L’articolo San Terenzo e la Scorza ricordano i parroci arrestati e torturati nel 1944 proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com