Savona, proseguono le iscrizioni al premio “Coretti” della Confraternita dei santi Agostino e Monica

La Confraternita dei Santi Agostino e Monica di Savona, con il patrocinio della Diocesi di Savona-Noli e del giornale online L’Eco di Savona, ha indetto e organizzato, per la settima edizione consecutiva, il premio “Professor Alessandro Coretti 2024”. L’iniziativa, di cui il Direttore Artistico e Curatore è il Sotto Priore Felicino Vaniglia, si svolgerà nei giorni 2, 4 e 6 dicembre, dalle 16:00 alle 18:00, all’interno della Chiesa di Santa Lucia.

In tali occasioni, i visitatori potranno esprimere su apposita scheda tre preferenze sia per la sezione Adulti sia per quella Giovani, visionando la mostra, che prevede la partecipazione di 25-30 opere in concorso. Una qualificata commissione di cinque esperti stabilirà invece i vincitori del Premio della Critica. Il tema prescelto per quest’anno è “I Fiori”, che per la loro bellezza e delicatezza rappresentano uno strumento per elevare la propria sensibilità verso Dio.

