Serie A1, la Rari Nantes Savona annichilisce la Florentia: 20 a 5

Savona. La BPER Rari Nantes Savona ha vinto, poco fa, con la Rari Nantes Florentia, nella piscina “Zanelli” di Savona, l’incontro valevole per la 6^ giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto 2024/2025. 20 a 5 è stato il risultato finale in favore del Savona in una partita sempre a senso unico. Da segnalare che il Savona ha schierato in porta Da Rold, lasciando riposare, in vista dei prossimi impegni, il n° 1 Nicosia.

Miglior marcatore dell’incontro con 5 reti è stato l’attaccante Luca Damonte che afferma: “E’ stata una partita in cui ci siamo impegnati nonostante la differenza tra le due squadre. Questa è l’unica strada per migliorare e preparaci al meglio per i prossimi impegni che dovremo affrontare a cominciare da martedì con il Primorac Kotor che sarà una partita molto importante e difficile”.

