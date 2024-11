A Quiliano “Granaccia&Rossi di Liguria”, Ciangherotti (FI): “Vini unici, agricoltori terrazze ingaune salvano e valorizzano il nostro territorio”

Quiliano. “Questa mattina, accompagnando il Consigliere regionale Angelo Vaccarezza, ho avuto il piacere di partecipare ad un evento che rappresenta un vero fiore all’occhiello per la nostra Liguria: la 19esima edizione di ‘Granaccia & Rossi di Liguria’, a Quiliano. Un’occasione speciale per scoprire, degustare e apprezzare i pregiati vini delle oltre 50 cantine liguri che hanno partecipato, portando in vetrina le loro etichette DOC e IGT”. Lo dichiara il vice coordinatore provinciale di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

“Non ho preso parte alla degustazione, ma ho apprezzato molto le parole degli esperti del settore, che hanno parlato anche del Rossese di Campochiesa, un’eccellenza che nasce proprio nell’albenganese – prosegue – questo vino, prodotto da un numero limitato di viticoltori, incarna alla perfezione l’unicità del nostro territorio. Il Rossese di Campochiesa è un vino che si sposa perfettamente con i piatti di pesce, ma è anche un simbolo del legame profondo tra la nostra terra e la qualità che riesce ad esprimere. La sfida che ci troviamo ad affrontare oggi e per il futuro è quella di preservare le terrazze che vengono coltivate nel nostro entroterra, un patrimonio unico ma fragile.

