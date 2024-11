Aurelia bis, decenni di ritardi e ora un nuovo stop. L’Anas paghi stipendi e fornitori per ripartire subito

Savona. Il vicolo cieco in cui è finita l’Aurelia bis è il delitto perfetto, la somma della peggiore burocrazia italica, l’ottusità con cui si sono rifiutate soluzioni semplici e praticabili, la pervicacia di carrozzoni come l’Anas, che certamente non vorrà mettere mano al portafogli per pagare stipendi e fornitori, anticipando contabilmente ciò’ che per lei sono pochi spiccioli, in attesa di un finale positivo che essa stessa ritiene possibile.

Qualche data. Vent’anni fa fu approvato il progetto definitivo di un’opera di cui si parlava da decenni. Nel 2007 arrivarono i finanziamenti, ma nel 2019 una delle società che faceva parte del consorzio appaltatore fallì, con la conseguenza dello stop ai lavori. Nel 2023 fu nominato commissario Matteo Castiglioni, big dell’Anas. Il resto è storia di questi giorni, con lo sciopero dei pochi lavoratori rimasti.

» leggi tutto su www.ivg.it