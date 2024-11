Chiavari: il rapporto tra società e web, nella ricerca del piacere

Da Pietro Vago, coordinatore Scuola di Formazione Teologica Diocesi di Chiavari

Sabato 16 novembre alle ore 18.30 è andato in scena presso il Seminario di Chiavari l’ultimo capitolo del viaggio che la Scuola di Formazione Teologica della diocesi ha dedicato al mondo della Generazione Z e della fluidità di genere. Questa volta a fare gli onori di casa c’era il dottor Michele Spaccarotella, psicologo e saggista, autore del volume “Il piacere digitale” che va ben oltre i confini delle nuove generazioni per descrivere il rapporto tra la società contemporanea e il web nella ricerca del piacere. Spaccarotella ha raccontato la trasformazione in atto nella percezione dei corpi, la sessualizzazione dei comportamenti, le relazioni che diventano meno stabili e fluide, i pericoli e le insidie delle app di dating fino ad approdare alle nuove dipendenze sessuali che il digitale ha inaugurato.

