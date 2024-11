Eccellenza, Celle Varazze ancora vittorioso: rimonta allo scadere sul campo del Baiardo

BAIARDO vs CELLE VARAZZE 1 (Briozzo 33′) – 2 (Preti 61′, Gnecchi 90′)

Genova. Vittoria di misura raggiunta all’ultimo respiro quella del Celle Varazze oggi sul campo del Baiardo. Mister Pisano si gode il gol sul finale di Gnecchi e la rete di Preti al quarto d’ora del secondo tempo che rispondono alla magia di Briozzo nella prima frazione. Secondo successo consecutivo per le civette che, dopo aver rifilato un secco 4-0 contro il Golfo Paradiso Pro Recco alla scorsa giornata, si proiettano ora dentro alla zona playoff. Sconfitta amara, invece, per il Baiardo che ha controllato il primo tempo ma è calato nel secondo, complice sicuramente un aumento della precisione dei varazzini che nel primo tempo faticavano a uscire in impostazione. Risultato che condanna i genovese alla seconda sconfitta consecutiva.

» leggi tutto su www.ivg.it