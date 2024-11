Giornata nazionale della colletta alimentare, in Liguria raccolte 237 tonnellate di cibo

Genova. Sono stati 436 i supermercati liguri che hanno aderito alla giornata nazionale della colletta alimentare, complice il contributo di oltre 5.000 volontari e il coordinamento del Banco Alimentare della Liguria.

Tanti donatori hanno contribuito, ciascuno con quello che poteva, a quella che si è tramutata in una grande festa di solidarietà e condivisione, permettendo di raccogliere solo in Liguria 237 tonnellate di cibo da destinare alle persone in difficoltà, con un incremento del 4,5% rispetto al 2023.

