Il Ceriale batte il Millesimo e continua a brillare, Mambrin: “Partita memorabile, tre punti bellissimi”

Ceriale. Alla rete di Genduso il Merlo era una bolgia: quel momento è stato decisivo per la vittoria del Ceriale contro il Millesimo, altri tre punti pesantissimi per il percorso dei biancoblù. I cerialesi si trovano al quarto posto a 17 punti dopo un avvio di campionato brillante. La strada è ancora lunga, ma mister Marco Mambrin non può che essere pienamente soddisfatto di come sta ben figurando il suo gruppo di ragazzi.

