Il Millesimo cade a Ceriale, Macchia: “Incazzati per aver perso concedendo un tiro in porta. Nervosismo? La terna avrebbe dovuto tenere meglio la partita”

Ceriale. Il Millesimo cade al Merlo contro il Ceriale perdendo 1-0. Una gara particolarmente nervosa dove i giallorossi non sono riusciti a sfruttare la superiorità numerica dal primo tempo per l’espulsione di Beluffi.

Il mister valbormidese Fabio Macchia al termine della partita: “Ci portiamo a casa l’incazzatura per aver perso concedendo un tiro in porta. Nervosismo? La terna avrebbe dovuto tenere la partita. Ceriale squadra organizzata, con buone individualità e anche molto cattiva agonisticamente. Noi siamo sfortunati e non facciamo gol”.

