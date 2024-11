La carta etica per lo sport femminile diventa realtà

Si terrà domani lunedì 18 Novembre alle ore 18.00, presso la sala consiliare della Provincia della Spezia, la cerimonia di consegna della Carta Etica per lo sport femminile alle realtà sportive del territorio. Le società sportive, le associazioni, i circoli, le palestre e le scuole di ogni ordine e grado riceveranno copia cartacea del documento proposto da Soroptimist Club La Spezia nell’ambito del progetto nazionale del club “Donne e sport: la lunga strada verso la parità” e siglato lo scorso 20 Marzo 2024 dal Comune della Spezia, primo comune in Liguria ad adottare questa virtuosa carta.

La “Carta etica per il superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello sport”, redatta in collaborazione con Assist (Associazione Nazionale Atlete) ha lo scopo di sensibilizzare al raggiungimento delle pari opportunità anche nel mondo dello sport, attraverso una maggiore presenza delle donne nella pratica sportiva e nei ruoli organizzativi e direttivi, oltre che ad avviare importanti iniziative per la prevenzione di abusi e molestie che possono verificarsi in tali ambiti.

Il testo della carta, infatti, prevede articoli in cui si afferma, da un lato il diritto delle bambine a praticare qualsiasi tipo di disciplina sportiva, dall’altro il compito delle istituzioni di impegnarsi a sostenere politiche, iniziative e progetti che mirano al contrasto di ogni stereotipo, pregiudizio, sessismo e bullismo.

Un documento che, riconoscendo l’importante valore formativo dello sport e i suoi benefici a tutte le età, non si limita ad essere una dichiarazione d’intenti, ma fornisce meccanismi operativi che garantiscono la reale applicazione dei principi enunciati, diventando supporto anche per gli aspetti pratici come ad esempio: criteri di utilizzo degli impianti sportivi, la raccolta dei dati, la comunicazione e il sostengo alle atlete.

La cerimonia di consegna sarà presieduta da Pierluigi Peracchini, Sindaco del Comune della Spezia, e Patrizia Rossi, Presidente Soroptimist Club La Spezia, affiancati dal il Prof. Claudio Galante, delegato CONI.

L’evento organizzato da Soroptimist Club International della Spezia e dall’ASSIST è patrocinato dal Comune della Spezia, dalla Provincia della Spezia, dal CONI, dalla Consigliera di Parità della Provincia della Spezia e dalla Consulta Provinciale Femminile.

