Nagy perde con la sua Ungheria. I gettoni sono 88, è il calciatore in attività con più presenze nella nazionale magiara

A proposito di nazionali, spostandoci all’estero, c’era curiosità per l’aquilotto Adam Nagy e la sua Ungheria impegnata nelle qualificazioni per la fase finale della Nations League. In Olanda però non è andata bene per i ragazzi di Marco Rossi, travolto da un poker senz’appello che porta la firma di tanti calciatori illustri. Il centrocampista dello Spezia parte in panchina entra al 75° al posto di Schafer ma sul 3-0 c’è poco da fare: per Nagy è comunque l’88esimo gettone con la nazionale maggiore che ne fanno il settimo assoluto nella storia della gloriosa nazionale magiara e primo in attività .

Un calciatore che è nel giro della nazionale del suo paese dal 2015: esordì a soli 20 anni a Belfast in un Irlanda del Nord-Ungheria quando ancora giocava in patria, nel Ferencvaros. Poi i tre anni di Bologna, in serie A, due al Bristol City nella Champinship inglese, due anni e mezzo a Pisa e uno e mezzo a Spezia nella B italiana, con una costante: la maglia dell’Ungheria che lo ha portato a giocare nei più importanti stadi del Mondo. Su di lui, in estate, aveva parlato chiaro lo stesso Marco Rossi: “Dà solidità alla squadra, credo sia importante per noi e ho sempre fatto affidamento su di lui. Penso che sia anche sottovalutato, anche in Ungheria è molto spesso criticato: qualcuno si chiede perché continui a chiamarlo in Nazionale…”

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com