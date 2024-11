Occhio al Sudtirol, è appena cominciata la cura Zaffaroni. Ma gli altoatesini subiscono gol più di tutti

Una stagione nata sotto una cattiva stella ma che si può ancora correggere. In casa Sudtirol, che in questi anni di affaccio alla serie B si è contraddistinta per essere una macchina perfetta sul campo e fuori, si cerca un’inversione di tendenza a queste prime 13 giornate di campionato.

Quattro vittorie, un pari e ben otto sconfitte raccontano di 13 punti finora conquistati che valgono il terzultimo posto in graduatoria in compagnia di Carrarese e Salernitana. I bolzanini saranno ospiti domenica prossima allo stadio “Picco” per la sfida agli aquilotti, alla ricerca di punti per rimanere nel gruppo e non staccarsi dalla linea salvezza. Oggi tra la sesta e la diciottesima della cadetteria, appunto il Sudtirol, ci sono solo 4 punti ma il problema da risolvere sembra più riguardare i troppi gol presi da una difesa che in questi anni si era fatta notare per la sua impermeabilità. Sulla panchina degli altoatesini è stato chiamato quel Marco Zaffaroni che lo scorso anno tentò, senza riuscirci, a portare in salvo la matricola Feralpisaló che col tecnico milanese in panchina fu comunque capace di un ottimo ruolino di marcia: 7 vittorie, altrettanti pareggi e 14 sconfitte non bastarono ma la sua squadra fu capace di ottime partite e di vittorie importanti contro Cremonese e Catanzaro, a Genova contro la Sampdoria di Pirlo, al Picco nel febbraio scorso con quello 0-2 che non permise a D’Angelo di uscire dalla zona calda praticamente fino all’ultima giornata.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com