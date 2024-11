Palazzo civico si illumina di viola per sensibilizzare verso i problemi dei bambini nati prematuri

Questa sera la facciata del Comune è illuminata di viola in occasione della Giornata mondiale della Prematurità, che ricorre il 17 novembre di ogni anno.

“Questa giornata – sottolinea l’assessore alle Politiche sanitarie Giulio Guerri – è dedicata ai bambini nati prematuri e a dare voce alle loro famiglie, con l’obiettivo di informare e sensibilizzare la cittadinanza in merito alla prevenzione del parto pretermine, alle problematiche sanitarie della nascita prematura e alle attività finalizzate al benessere dei neonati prematuri e ad un loro sano percorso di crescita. In Italia ogni anno sono circa 30.000 i bambini, che, a seguito di un parto precedente alla trentasettesima settimana di gestazione, necessitano dell’assistenza e delle cure dei reparti di Terapia Intensiva Neonatale, con personale medico ed infermieristico altamente specializzato e le più moderne attrezzature. Queste tematiche stanno molto a cuore alla nostra amministrazione e siamo pertanto impegnati a sostenere questa importante campagna di sensibilizzazione”.

