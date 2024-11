Pietra Ligure, arriva il riscatto dopo l’ultima sconfitta, Cocco: “Questo è il Pietra che vogliamo tutti”

Pietra Ligure. Un Pietra tenace porta via dal “De Vincenzi” tre punti importanti. Così la squadra di Matteo Cocco risponde presente, dopo il tonfo di Voltri. Un successo che trascina i biancocelesti al quinto posto in classifica e che rilancia le ambizioni del club. La firma sull’1-0 alla Genova Calcio è ancora una volta quella di Enrico Dominici, che è andato in gol nel primo tempo. Poi è venuto fuori il carattere di un gruppo che vuole continuare su questa strada. Infatti, come detto il mister, questa deve essere la base per “il Pietra che vogliono tutti”.

Ecco l’intervista completa al tecnico biancoceleste.

