Quelle cicche sottobanco del ‘fondetto’ di Via Firenze 22

Al civico 22 di via Firenze, lungo il muro che chiude il cortile delle case comunali, una saracinesca spranga un fondo che a vederlo più che deposito mi pare un bugigattolo. Ma è solo impressione ché mai sono stato al suo interno. Forse, a dare quest’idea è proprio la serranda fatta di fasce che non sono a squadra ma oblique dando così l’idea del dissesto. Quest’avvolgibile saranno quarant’anni che lo vedo abbassato ma una volta quel vano era era frequentatissimo. Stava davanti all’Odeon, un cinema costruito nel cortile della case operaie da un impresario intelligente, Beltramo, che finita la guerra lì aveva fatto una sala non proprio proletaria ma quasi. Faceva folla con terze e quarte visioni, a volte anche diciottesime, ma al week end che allora era già audacia linguistica dirlo fine settimana, proiettava seconde visioni per famiglie che andavano a passare un paio d’ore davanti al grande lenzuolo bianco.

Per me era appuntamento seriale andarci il sabato sera con il nonno Giuseppe, noi due da soli a ridere insieme. Poi l’ho frequentato con gli amici ma ricordo un giovane Tinto Brass non ancora osé e dei Bergman che vedevi solo nei cinema d’essai. L’Odeon è stato poi coinvolto nella grande crisi dei cinematografi. Adesso con un’intelligente operazione di recupero del patrimonio cittadino è diventato Mediateca Regionale intitolata a Sergio Fregoso, amico di grande cultura che ci ha lasciato troppo presto. Insomma, noi giovani de una ciassa Brin che a ne se ciamava ancoa umbertino, andavamo all’Odeon ma prima di entrare compivamo il nostro rito, un’iniziazione presto diventata procedura di sistema.

