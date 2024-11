Rapallo: “Cani da lavoro” una mostra al Chiosco della Musica

Da Pietro Burzi, Terraemare e Leidaa

La pro loco Terraemare in collaborazione con la sez. LEIDAA Golfo Tigullio, organizza per domenica 24 novembre 2024 (in caso di maltempo spostata al 1 dicembre) sul Lungomare di Rapallo presso il Chiosco della Musica dalle ore 9,30 alle 18, una mostra dal titolo Working Dogs (Cani da Lavoro), ovvero ricerca, ritrovamento di persone, supporto alle attività delle Forze dell’Ordine, salvataggio, diagnostica, terapia, cani guida, ecc. sono alcuni dei settori in cui sono impiegati i cani e che li rendono di fatto insostituibili.

