Savona, grande successo per la Colletta Alimentare 2024: al Carrefour di via Guidobono raccolti 376 kg di generi alimentari

Savona. Come ogni anno il 16 novembre è la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare e, come ogni anno, la chiesa di San Pietro Apostolo (dei frati carmelitani), di via Untoria, si adopera per portare il proprio contributo.

Nella giornata di ieri, infatti, presso il Carrefour Express, di via Guidobono, si sono alternati (tra mattina e pomeriggio) ben 14 volontari della parrocchia (di età compresa tra i 14 e gli 88 anni) che hanno raccolto 376 kg di vario genere alimentare (pacchi di pasta e di riso, bottiglie di olio, carne e tonno in scatola, pacchi di zucchero, pelati e altri generi).

