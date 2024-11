Serie D. L’Albenga cade a Bra 2-0 con nuovi innesti, la Cairese non riesce ancora a trovare la vittoria: 2-1 contro il Gozzano

Giornata amara per le trasferte liguri nella quattordicesima giornata di Serie D girone “A”. Imperia, Sanremese, Albenga, Cairese e Ligorna non sono riuscite ad imporsi contro le loro avversarie. In particolare, Albenga e Cairese non sono ancora riuscite a trovare i tre punti. La squadra di Nappi contro il Gozzano racimola zero punti, per ora sono solo tre in quattro gare per l’allenatore romano, 3 pareggi e oggi la prima sconfitta dal suo arrivo.

Partita iniziata subito in salita con la rete al primo minuto di Monteleone, a cui risponde Lazzaretti dopo appena quattro minuti. Poi al trentesimo arriva Sangiorgio a rimettere in vantaggio la sua squadra, chiudendo di fatto il tabellino nella prima mezz’ora. La squadra valbormidese prova in tutti i modi ad agguantare il risultato, ma la triplice fischio i punti raccolti sono zero.

