Si ribalta con l’auto sul raccordo Lerici – La Spezia, 60enne in Pronto soccorso per accertamenti

Se l’è cavata con un grande spavento e qualche escoriazione, il conducente dell’auto che intorno alle 13 di oggi si è ribaltata sul raccordo della superstrada che collega La Spezia a Lerici.

L’uomo, un 60enne spezzino, aveva percorso le gallerie e stava procedendo in direzione La Spezia quando ha perso il controllo della vettura ed è finito per capovolgersi a lato strada. L’automobilista è uscito autonomamente dall’abitacolo del veicolo, ma sul posto sono comunque accorsi i Vigili del fuoco, i tecnici della società concessionaria del tratto stradale, un mezzo della Pubblica assistenza di Vezzano Ligure e la Polizia stradale.

Il 60enne è stato accompagnato al Pronto soccorso per accertamenti, mentre i soccorritori si sono occupati della messa in sicurezza del veicolo, del recupero tramite carro attrezzi e della pulizia della strada.

