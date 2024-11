Sold-out le visite guidate ai cantieri del Terzo Valico: oltre 400 persone a vedere i lavori

Genova. In gita al cantiere del Terzo Valico, per vedere con i propri occhi come stanno procedendo i lavori: oltre 400 persone hanno deciso di dedicare la domenica all’iniziativa organizzata dal Gruppo FS Italiane con le società Rete Ferroviaria Italiana e Italferr, il General Contractor guidato da Webuild che realizza l’opera e il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Chi ha partecipato all’open day è partito dal campo base di Trasta, ricevendo caschetti e pettorine “fluo” per la visita guidata in cantiere e salendo poi sui pulmini che hanno fatto la spola. Due visite quelle mattutine alla galleria Polcevera fino all’interconnessione del Terzo Valico e al Camerone sud di Valico, una al pomeriggio, al cantiere di Brignole, percorrendo dall’interno le nuove gallerie Colombo e San Tomaso che costituiranno i due nuovi binari tra le stazioni di Brignole e Principe.

» leggi tutto su www.genova24.it