Accademia Arti Marziali, otto atleti spezzini sul podio

Ancora un successo per gli atleti dell’Accademia Arti Marziali allenati dalla Maestra Sabrina Soliani. All’Open d’Italia, in programma sabato scorso a Foligno, il Jujitsu Faiting System porta otto atleti sul podio su dieci partecipanti. Hanno combattuto con grinta e determinazione anche se non saliti sul podio gli atleti Dario Fabbri e Andrei Berza, quinto posto nelle rispettive categorie di peso. Da subito in palestra ad allenarsi perchè sabato 30 novembre partecipazione alla Coppa Italia che si svolgerà a Genova mentre il 1° dicembre sempre a Genova, Criterium interregionale per i più piccoli 8 – 11

