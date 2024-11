Acquario di Genova, torna il corso per osservatori di mammiferi marini

Genova. L’Acquario di Genova ospita per il secondo anno un corso di formazione per osservatori di mammiferi marini (MMO) e operatori di sistemi di monitoraggio acustico passivo (PAM) che prevede il rilascio di una certificazione da parte di ACCOBAMS, l’Accordo sulla Conservazione dei Cetacei nel Mar Nero, nel Mar Mediterraneo e nell’area atlantica contigua.

L’evento, organizzato dal 18 al 23 novembre presso il Salone Blu dell’Acquario da Oceanomare Delphis Onlus e CIBRA – Centro Interdisciplinare di Bioacustica e Ricerca Ambientale dell’Università di Pavia – con il contributo e il supporto dell’Acquario di Genova e di Nauta Scientific srl, consente di accedere alla qualifica ACCOBAMS che abilita le persone a lavorare come operatori MMO/PAM in tutto il Mediterraneo e il Mar Nero in 24 Paesi.

» leggi tutto su www.genova24.it