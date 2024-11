Al teatro della Gioventù due giornate di studio su terrorismo, minacce biologiche e mitigazione del rischio

Genova. Come è cambiato e come continua a evolvere il terrorismo nella società globalizzata e liquida? Quali sono i rischi attuali e come è possibile prevenire gli eventi o quantomeno mitigarne il rischio? . Dallo jihadismo ai crimini informatici, passando per gli ordigni home made e il rischio di attacchi biologici.

Sono alcuni dei temi e delle domande al centro della due giorni ‘La globalizzazione della paura”, il seminario organizzato che si terrà mercoledì 20 e giovedì 21 novembre al teatro della Gioventù.

