Alassio, consegnato il cantiere per la riqualificazione dell’area ex Adelasia

Si è svolta oggi ad Alassio la consegna ufficiale dei lavori nel cantiere di riqualificazione urbana dell’Area Ex Adelasia, in Passeggiata Cadorna. Sono intervenuti il sindaco di Alassio Marco Melgrati, il consigliere regionale, assessore regionale uscente all’Urbanistica Marco Scajola, e il consigliere regionale, già assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Alassio Rocco Invernizzi. Insieme a loro erano presenti l’assessore allo Sport del Comune di Alassio Roberta Zucchinetti, i tecnici del Comune di Alassio impegnati nel progetto e i responsabili della ditta appaltatrice. L’intervento vede un investimento complessivo di 607.780,41 euro, di cui 250.000 euro provenienti dai fondi regionali destinati dalla Regione Liguria a interventi di rigenerazione urbana e 357.780,41 euro stanziati dal bilancio comunale.

Il progetto, redatto dalla società di architettura Dodi.Moss s.r.l. di Genova, si propone di valorizzare l’area denominata ex Adelasia migliorando la funzionalità, l’estetica e la qualità degli spazi pubblici esistenti in questa zona suggestiva di Alassio, posta a levante della città nelle vicinanze della cappelletta Stella Maris e del Porto Luca Ferrari. Gli interventi includono la riqualificazione della vegetazione esistente, la sistemazione del fondo di calpestio, il potenziamento dell’illuminazione e dell’arredo urbano e l’installazione di nuove attrezzature per l’attività sportiva all’aperto.

» leggi tutto su www.ivg.it