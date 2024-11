Aster, da 25 anni al servizio di Genova e dei cittadini: “Cresciamo con la città”

Genova. . A.S.Ter. ha festeggiato il suo 25° anniversario con un importante convegno alle Cisterne del Ducale, occasione per ripercorrere i traguardi raggiunti, le sfide affrontate e le prospettive future dell’Azienda che, da un quarto di secolo, è il braccio operativo del Comune di Genova.

L’evento, aperto dai saluti istituzionali del vicesindaco Pietro Piciocchi, dell’assessore al centro storico e commercio Paola Bordilli , dell’assessore comunale alla manutenzione Mauro Avvenente e del Saggio del Sindaco Marco Bucci, Giuliano Sighieri, ha dato il via a una serie di iniziative pensate per celebrare questo importante traguardo. Dalla manutenzione delle strade ai grandi progetti che stanno ridisegnando il volto della città, come le nuove aiuole di Viale Brigate Partigiane e l’appena rinnovata Via Oberdan a Nervi, A.S.Ter. si conferma una task force pronta a intervenire sul territorio.

