Calcio a 5, Serie A2 Élite: Modena Cavezzo piega la CDM Futsal per 4-3

Cavezzo. La CDM Futsal vuole chiudere in bellezza una settimana che, fin qui, le ha portato in dono due vittorie di prestigio che hanno fatto risplendere il sole sulla classifica dei liguri. Sulla sua strada però c’è un Modena Cavezzo affamato di punti, che parte col piede sull’acceleratore e pressa subito gli avversari. Il primo tiro però è di marca CDM, con Avellano che impegna l’ex di turno Juninho. Spaccata e palla messa in angolo. La risposta del Modena passa dai piedi di Dudu Costa che al 4’ trova sulla sua strada le manone di Parodi.

Un minuto più tardi la CDM passa in vantaggio: contropiede innescato da Zanello, scambio con Ortisi che stoppa bene e calcia verso l’angolino, superando Juninho per l’1-0. Al 6’ la squadra di Hugo de Jesus trova anche il raddoppio, sempre col proprio capitano, al termine di un’azione da manuale del futsal. Triangolo in velocità, tutto di prima, fra Da Silva e Moragas, palla dentro per Ortisi che irrompe col sinistro e piazza in fondo al sacco il pallone del 2-0. Il Modena sembra alle corde e al 10’ Zanello rischia di far venir giù il Palazzetto con un tiro dalla propria area di rigore, Juninho è un po’ fuori dai pali ma il pallone si stampa sulla parte alta della traversa.

