Campiglia ha perso Angelo Sturlese, una memoria storica

Si è spento nei giorni scorsi, a 92 anni, Angelo Sturlese da Campiglia, casato “do Engerèo”, uno di quei personaggi che nelle piccole comunità sono considerati memorie storiche, che ricordano eventi importanti, fatti curiosi, usi e tradizioni oralmente tramandati che rischiano di perdersi lasciando un vuoto nella storia locale.

Angelo ha ancora assistito al fervore della civiltà contadina, negli anni ante guerra e in un breve periodo a seguire, che vedeva ancora un bel manto di vigne sulle fasce terrazzate estese dalle scogliere del Persico e di Navone sino al crinale di Santa Caterina. Tutti ancora vendemmiavano. Quattrocento metri di dislivello in salita, con corbe in spalla e paniere in testa, dai vigneti a più bassa quota alle cantine in paese. Una fatica immane, alleviata molto più tardi dall’introduzione del trenino a cremagliera quando la Cooperativa Agricoltura 5 Terre introdusse quel “benedetto” mezzo di trasporto. Ed Angelo “d’Engerèo” fu il primo macchinista… sulla linea Campiglia-Persico.

