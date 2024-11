Castelnuovo, passeggiata gratuita dedicata agli edifici religiosi. Chiusura con merenda e pesca di beneficenza

Quarto appuntamento per “In cammino 2024”, iniziativa organizzata da Associazione Guide Turistiche Liguria, sezione della Spezia, grazie al sostegno del Comune di Castelnuovo Magra. Domenica 24 novembre, dalle ore 15, si svolgerà un itinerario dedicato al tema del sacro, che si concentrerà in particolare sugli edifici religiosi del centro storico: dalla chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena, con l’attiguo Oratorio dei Rossi, al suggestivo Oratorio dei Bianchi, con le testimonianze legate alle attività di devozione e di assistenza delle antiche Confraternite. Una passeggiata tra i piacevoli vicoli del borgo verrà dedicata alla ricerca delle numerose “maestà”.

Per l’occasione, al termine della visita sarà possibile partecipare alla merenda e alla pesca di beneficenza per il calendario dell’Avvento organizzata dalla Pro Loco Castelnuovo Magra.

Il percorso, della durata di circa 2 ore, è gratuito e adatto a tutti.

Incontro: ore 15, presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena.

Per informazioni: agtl.laspezia@gmail.com; prolococastelnuovomagra@gmail.com

