Cep, festa all’Area Pianacci: il nuovo murales per il diritto all’istruzione nell’infanzia

Genova. Mercoledì 20 novembre, dalle ore 16,30 alle ore 18,30 si terrà all’Area Pianacci una festa nell’ambito del percorso sui Diritti dell’Infanzia “Agenda planetaria art 28-29 Dritti all’Istruzione ed Educazione” promosso dal Circolo Arci Pianacci e organizzato da Circolo Arci Pianacci in collaborazione con centro territoriale I Girovaghi, centro di Aggregazione Zenit, centro territoriale I Corsari, Defence For Children Italia, IC Pra’. Alcune attività del progetto rientrano nelle attività promosse dal Patto di Collaborazione tra il Comune di Genova e la Città metropolitana di Lima

La festa per i Diritti dell’Infanzia inizierà, all’Area Pianacci, alle 16,30 e vedrà due ore di attività e socialità. Quest’anno il Pianacci ha scelto il tema del Diritto all’Istruzione ed Educazione, rappresentati nella Convenzione, dall’Art. 28 e 29. La scelta è dovuta alle grandi difficoltà relative alla scuola nel quartiere collinare. Al “Cep” ci sono molte realtà, oltre la scuola stessa, che operano in modo importante contro l’abbandono scolastico, per contrastare la povertà educativa e per una scuola di qualità ed il Pianacci, con questa festa, vuole porre ulteriormente l’accento sul tema dell’istruzione come vero e proprio Diritto al futuro e ad una vita dignitosa.

» leggi tutto su www.genova24.it