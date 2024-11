De Angelis rieletto presidente Croce Rossa, Peracchini: “Risultato che testimonia fiducia e riconoscimento dei volontari”

“Desidero esprimere le mie più sentite congratulazioni a Luigi De Angelis per la sua rielezione a presidente della Croce Rossa della Spezia. Questo straordinario risultato testimonia la fiducia e il riconoscimento dei volontari per il suo impegno, premiando lo straordinario lavoro portato avanti fino ad oggi”. Lo dichiara in una nota il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini.

“La Croce Rossa rappresenta un pilastro fondamentale per la nostra comunità, e grazie al lavoro instancabile di tutti i volontari, che ringrazio, continua a essere un punto di riferimento per il soccorso, l’assistenza e la sensibilizzazione su temi fondamentali. Voglio sottolineare in particolare l’importanza delle iniziative promosse per coinvolgere i giovani, come i progetti di educazione alla sicurezza stradale, alla prevenzione sull’abuso di alcol e contro le sostanze stupefacenti: un impegno prezioso per il benessere e la crescita delle nuove generazioni. Auguro a Luigi De Angelis un mandato ricco di soddisfazioni e successi, sicuro che continuerà a lavorare con dedizione e passione per il bene della Spezia e del nostro territorio”.

