“Festa dell’Olio”  al Marsano: prima frangitura con nuovo frantoio acquistato grazie ai fondi Europei

Genova. Il 20 novembre alle ore 11:00, l’Istituto Bernardo Marsano celebra un significativo traguardo con l’evento “Festa dell’Olio” all’interno della Casa dell’Olio, un edificio storico che la Città Metropolitana ha recentemente restaurato e restituito alla scuola. Questo intervento sottolinea il forte sostegno di Città Metropolitana nel supportare la scuola nel promuovere l’educazione agricola e nel valorizzare le tradizioni locali.

Durante l’evento, studenti e studentesse saranno impegnati nella prima frangitura delle olive grazie al nuovo frantoio, acquistato con i fondi europei PON-Edugreen. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per tramandare alle nuove generazioni l’importanza della cura del territorio e delle pratiche agricole tradizionali, come la frangitura delle olive. L’esperienza permette agli studenti di immergersi in attività concrete che rafforzano il legame tra formazione e patrimonio culturale locale.

