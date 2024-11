Genoa, il ministro Zangrillo: “Balotelli una scommessa romantica. Guardo al futuro con fiducia, ci sono valori tecnici per un buon campionato”

Genova. Spazio anche per parlare di Genoa e di Balotelli per il ministro Paolo Zangrillo, fratello di Alberto, attuale presidente del Genoa, a margine della presentazione della campagna ‘Più che un posto fisso, un posto figo!’ a Palazzo Pallavicino.

“Il Genoa è una delle mie passioni che ci siamo tramandati in famiglia. Io mi aspetto un campionato tranquillo, spero che presto rientrino tutti gli infortunati che abbiamo. Io credo che ci siano i valori dal punto di vista tecnico, ma c’è poi anche un altro grande valore che è la passione dei nostri tifosi. Io guardo al futuro sicuramente in modo vigile, però con fiducia perché penso che ci siano i valori tecnici per riuscire a fare un buon campionato“.

Un passaggio lo ha dedicato a Balotelli: “Balotelli è una scommessa, mio fratello dice una scommessa romantica. Tutto sommato è un ragazzo di 34 anni con grandissime potenzialità, probabilmente ha un’età in cui anche è maturato e quindi ha compreso quali sono stati gli errori che ha commesso. Questa per lui è una grande opportunità e io spero che si realizzi perché se si realizza per lui vuol dire che è un buon viatico anche per la squadra”.

