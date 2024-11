Giunta Bucci, opposizioni all’attacco: “Perfetto manuale Cencelli che soddisfa anche Toti”

Genova. Opposizioni all’attacco dopo la presentazione ufficiale della giunta regionale guidata da Marco Bucci, arrivata oggi dopo settimane di complicate trattative tra forze politiche. Auguri di buon lavoro arrivano invece dagli alleati del centrodestra.

“Per tenere insieme i pezzi e accontentare gli appetiti di tutti i partiti che lo sostengono Bucci pensa ai sottosegretari da piazzare e si è già venduto quegli assessori che solo una modifica della legge da parte del governo ne potrà garantire la presenza – scrive Davide Natale, segretario regionale del Pd e consigliere regionale rieletto -. Una modifica che non risponde certo a delle esigenze organizzative della Regione, ma che nasce solo per soddisfare gli appetiti dei partiti, trattati come bambini che fanno i capricci e per farli stare bravi si promette l’ovetto con la sorpresa”.

