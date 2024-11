Il numero uno del Mann Paolo Giulierini arriva come direttore e riparte come amico della Lunigiana

Lunigiana come agorà di confronto sul ruolo dei Musei e le sfide della contemporaneità grazie alla presenza nel fine settimana di Paolo Giulierini, già direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, nel 2018 riconosciuto dalla rivista ArtTribune come “Miglior direttore di Museo d’Italia”. Una sinergia tra Istituto di Studi Liguri sezione Lunense, Amici di San Caprasio e Associazione Apuamater, ha portato il superdirettore a relazionare in due incontri pubblici, sabato 16 novembre ad Aulla, nella sala capitolare del Museo di San Caprasio e domenica 17 novembre a Sarzana, nella Sala delle Capriate della Fortezza Firmafede, nella cornice di una visita all’insegna del dialogo, dello scambio intellettuale, della coesione di intenti.

