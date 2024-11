In attesa del programma del Natale aperta la pista di pattinaggio in piazza Martiri

In attesa di rendere noto il calendario con le iniziative del Natale di Sarzana – l’avviso per le manifestazioni di interesse è scaduto il 22 ottobre – il Comune ha dato via libera nei giorni scorsi all’installazione della pista di pattinaggio su ghiaccio collocata in piazza Martiri. L’attività ha già preso il via questo fine settimana facendo divertire tanti giovani, e sarà operativa fino a fine gennaio coprendo così ampiamente tutto il periodo delle festività. Servizio e gestione saranno a carico della Did Park che ha fatto richiesta al Comune mentre all’ente spetterà solo un contributo indiretto a compensazione dei canoni altrimenti dovuti per l’occupazione del suolo pubblico e per le pubbliche affissioni. Il programma del Natale sarzanese prenderà invece il via come da tradizione il 30 novembre giorno di Sant’Andrea.

