Pietra Ligure. Traffico letteralmente in tilt questa mattina sulla via Aurelia a Pietra Ligure a causa dei lavori di Anas sulla tratta in direzione Loano. L’intervento di manutenzione stradale ha richiesto una viabilità a senso unico alternato, che ha provocato grossi disagi alla circolazione viaria, in entrambe le direzioni.

L’Aurelia, infatti, anche a seguito dei cantieri autostradali risulta già particolarmente congestionata, una viabilità critica messo oggi a dura prova dal cantiere.

