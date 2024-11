Lavoro, calano ancora le nuove assunzioni in Liguria: ecco le professioni più richieste

Genova. Continuano a calare le nuove assunzioni previste dalle aziende in Liguria secondo le rilevazioni del sistema informativo Excelsior di Unioncamere e ministero del Lavoro. Per il mese di novembre 2024 sono state programmate 9.070 assunzioni, in calo del 13% rispetto alle 10.380 dello stesso periodo di un anno fa. Su scala trimestrale (novembre-gennaio) si stimano 28.040 entrate nel mondo del lavoro, 3.300 in meno rispetto alle 31.340 di un anno fa con un calo dell’11% circa.

Il calo risulta ben più marcato in Liguria rispetto alla media nazionale. In Italia, infatti, le imprese prevedono più di 427mila assunzioni nel mese di novembre 2024 e ne programmano circa 1,3 milioni per l’intero trimestre novembre 2024-gennaio 2025. Rispetto all’anno precedente si stima una leggera flessione con 3mila assunzioni in meno previste nel mese (-0,7%) e 34mila assunzioni in meno programmate per il trimestre (-2,6%), con andamenti differenziati a seconda dei settori.

