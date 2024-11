Lo Spezia chiude il conto delle trasferte lontane già nel 2024

Sette partite in sei settimane e quattro trasferte per un conto totale di oltre 3.200 chilometri. Il calendario dello Spezia chiude il tour del Meridione già nel 2024, lasciando al resto del girone di ritorno solo viaggi relativamente brevi. In particolare il mese di dicembre si prospetta di quelli impegnativi dal punto di vista dei trasferimenti per Luca D’Angelo, i suoi uomini e tutti i tifosi che vorranno seguire i bianchi anche negli stadi più lontani.

Si parte da Palermo (1.318 km via strada) il 1° dicembre e si chiude a Bari (851 km) per la prima del girone di ritorno prevista il 29 dicembre. In mezzo, oltre alla vicina Genova, anche l’impegnativa Catanzaro (1.014 km). Con Cosenza (912 km), Salerno (659 km) e Castellammare di Stabia (638 km) già alle spalle, il calendario degli aquilotti si rivela particolarmente asimmetrico per quanto riguarda le trasferte più lontane.

