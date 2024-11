Mercoledì in Mediateca “Come diventare Anna Karenina (senza finire sotto un treno)”

Mercoledì 20 novembre alle ore 17.45 alla Mediateca Regionale Sergio Fregoso, in Via Firenze 37, EWMD La Spezia organizza in collaborazione con la Libreria LiberiTutti, nell’ambito della rassegna ideata dal network “Parole in dialogo: Autori in primo piano”, l’incontro con Eleonora Sottili, autrice di Come diventare Anna Karenina (senza finire sotto un treno), edito Einaudi. Alla presentazione prenderanno parte la presidente di EWMD La Spezia Ornella Poli e Sabrina Canese, socia EWMD La Spezia. Modera l’incontro Enrico De Somma.

Come diventare Anna Karenina racconta l’impatto della scrittura nella vita di ogni giorno e lo fa raccontando le vicende di un gruppo di persone che si trovano a un corso di scrittura a Pietrasanta, in Versilia.

