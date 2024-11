Liguria. Il meteo della Liguria per oggi, lunedì 18 novembre, e per i prossimi giorni prevede condizioni di variabilità in un contesto pressoché asciutto, in attesa di un repentino cambio di circolazione previsto per la seconda parte di settimana. Sono le previsioni del centro meteo Limet.

Il meteo per oggi lunedì 18 novembre in Liguria

» leggi tutto su www.genova24.it