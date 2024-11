Nessun contatto con Trotta e Riccitelli per l’acquisto dei mezzi, Seal invia una seconda diffida ad Atc

Una seconda diffida è stata inviata nelle scorse ore dai legali del consorzio Saca/Seal ad Atc esercizio, in qualità di stazione appaltante, per vedere rispettati gli accordi contenuti nel contratto della gara con cui l’Ati Trotta/Riccitelli ha ricevuto il servizio in subappalto da parte dell’azienda che gestisce il trasporto pubblico spezzino. In particolare Saca e Seal chiedono che si vada a fondo sulla questione dell’acquisto dei mezzi da parte delle società subentranti che, stando al capitolato speciale, avrebbero dovuto acquistare 48 mezzi da Saca/Seal al prezzo di circa 2,6 milioni di euro, allo scopo di utilizzarli per svolgere le corse per conto di Atc, equivalenti a un terzo dell’intero servizio di trasporto pubblico provinciale.

La vicenda va avanti da mesi e sulla base degli accordi siglati di fronte alla Prefettura Trotta e Riccitelli avrebbero dovuto concludere l’acquisto entro il 15 novembre, termine che era stato sventolato come ultimatum anche nella precedente diffida inviata sull’asse Saca – Atc.

Venerdì scorso, 15 novembre, tutto taceva nelle sede Seal: non una telefonata, né una email da parte dei teorici acquirenti. In una storia fatta di ritardi, deroghe e proroghe è sembrato sensato aspettare di superare il fine settimana, ma anche oggi non si sono registrati movimenti interessanti, mentre si materializza un finale fatto di avvocati, tribunali e sentenze.

Si prospetta un contenzioso complesso, con Saca e Seal che, sostenendo che non sono stati rispettati il contratto e il capitolato speciale d’appalto, sono pronte a chiedere il risarcimento dei danni a ogni livello, anche civile. Senza dimenticare che a fine gennaio 2025 è attesa la sentenza sul merito del ricorso che Saca e Seal avevano presentato al Tar nel giugno scorso.

