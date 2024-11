Nuova giunta, Bucci sorride: “Non è stato facile”. Continuità con Toti? “Sulla sanità una rivoluzione”

Genova. “Non è stato facile, ma siamo arrivati in fondo e siamo tutti contenti. La squadra è forte, è molto ampliata, con tutti i possibili agganci per poter mettere più risorse, ma anche creando qualche organismo nuovo che prima non c’era. Sono contento, orgoglioso e soddisfatto“. Il presidente Marco Bucci sorride dopo la presentazione della nuova giunta regionale svelata oggi pomeriggio in piazza De Ferrari.

Fino all’ultimo la squadra è rimasta in bilico, appesa a indiscrezioni e retroscena. Alla fine sono state confermate le voci delle ultime ore: a Paolo Ripamonti e affidata la rappresentanza del Savonese, mentre Alessio Piana gli cede temporaneamente il posto in attesa dell’allargamento della giunta a nove assessori. E poi, nonostante molti riferissero che era sul punto di saltare, Massimo Nicolò ha ricevuto la pesantissima delega alla Sanità.

