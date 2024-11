Recco: la Giunta approva il progetto di riqualificazione di via del Pianello

Dallo staff del Sindaco di Recco

La giunta Gandolfo ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione ambientale e la messa in sicurezza di via del Pianello, a partire dall’innesto con via Don Polleri fino alla zona che precede il civico n. 4. Con questo progetto si vuole migliorare la sicurezza delle infrastrutture stradali, potenziando le reti di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, prevenendo dissesti idrogeologici. Con una spesa di 245mila euro, saranno realizzate due aree di interscambio per eliminare situazioni di intralcio e pericolo, e sarà installata una barriera di protezione lungo il ciglio a valle della strada. E’ inoltre prevista la canalizzazione interrata delle acque piovane e la pavimentazione della carreggiata con tipologia “a trottatoio”.

