Regione Liguria, Bucci presenta la sua giunta: ecco chi sono gli assessori

Genova. Ufficiale la nuova giunta della Regione Liguria guidata dal presidente Marco Bucci. L’ha presentata il governatore neoeletto in una conferenza stampa convocata nella Sala Trasparenza di piazza De Ferrari dopo l’ultimo vertice di maggioranza di giovedì sera che aveva partorito una squadra pronta “al 99,9%”.

Sette assessori, per ora, che diventeranno nove quando sarà in vigore la deroga nazionale invocata nelle scorse settimane da Bucci che consentirà altre due nomine. Ad oggi una sola donna in squadra. Quattro su sette sono assessori uscenti della giunta Toti, nessuna figura è totalmente esterna ai partiti, tre non sono stati eletti consiglieri nell’ultima tornata.

