Rissa a colpi di coltello durante il Palio Storico di Albenga: i carabinieri identificano le persone coinvolte, nove denunce

Albenga. C’è voluto del tempo per ricostruire tutti i passaggi della violenta rissa scoppiata lo scorso luglio in pieno centro ad Albenga, durante il Palio Storico, ma alla fine i carabinieri hanno identificato e denunciato i responsabili.

I fatti risalgono alla notte del 21 luglio, quando alcuni residenti avevano chiamato il numero d’emergenza 112 per segnalare un gruppo di persone che “se le stava dando di santa ragione” per le strade del centro storico, nei dintorni di piazza delle Erbe, e che vi erano anche delle persone ferite. Quando sono arrivati sul posto, i carabinieri della compagnia di Albenga e i sanitari del 118 hanno trovato tre “addetti alla sicurezza” dei locali pubblici di piazza Delle Erbe con vistose ferite da taglio. Portati in ospedale, il ferito più grave, un 23enne, era stato ricoverato e successivamente dimesso con una prognosi di trenta giorni per ferite da arma da taglio; gli altri due, dopo le cure del caso, erano stati dimessi con prognosi di 12 giorni anche loro per ferite da taglio.

